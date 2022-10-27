Пекин, 27 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что новый тип водно-болотных угодий может не только повысить эффективность очистки воды, но и контролировать выбросы газов, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР Болото

Исследователи из Северо-Восточного института географии и агроэкологии при Китайской академии наук объединили микробные топливные элементы (MFC) с искусственными водно-болотными угодьями (CW), основанными на принципах электрохимии и микробиологии.

После этого они количественно сравнили эффективность удаления загрязняющих веществ и выброс множества газов между MFC-CW и традиционными системами периодического питания водно-болотных угодий (BF CW), согласно статье, опубликованной в журнале Water Research.

Исследование показало, что по сравнению с CW BF, MFC-CW может не только генерировать электрическую энергию и повышать эффективность очистки сточных вод, но и сокращать многократные выбросы газов, при этом потоки CH4, N2O и NH3 снижаются на 34%, 28% и 52% соответственно.

Исследование также показало, что снижение потоков N2O в MFC-CW было вызвано снижением транскрипции гена nosZ и увеличением соотношения nosZ/(nirS + nirK). Уменьшенные потоки СН4 были связаны с pomA и mcrA.

Это исследование интерпретирует рабочий механизм и функции MFC-CW с новой точки зрения и предлагает новую стратегию одновременного удаления загрязняющих веществ и сокращения множественных выбросов газов.