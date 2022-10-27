Херсон, 27 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Попытку обстрела Херсона предприняли ВСУ утром 27 октября. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сегодня в 04:37 утра была предпринята попытка обстрела города Херсона укронацистами», — написал Стремоусов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили, что в безопасные районы, а также в другие регионы России с правого берега Днепра уже перемещено около 70 тысяч человек.