Москва, 27 октября 2022, 09:19 — REGNUM Градостроительно-земельная комиссия Москвы выделит инвесторам в аренду 21 земельного участка площадью свыше 147 га под возведение новых производств, сообщается 27 октября на портале мэра столицы.
Да этих участках создадут предприятия легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной промышленности. Объем инвестиций оставит около 70 млрд рублей. Появится более 15 тысяч новых рабочих мест.
В Москве появится производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, стройматериалов, специй и др. Инвесторы возведут на участках более 1 млн кв. метров недвижимости.
Как сообщало, с начал а 2022 года количество промышленных предприятий в Москве увеличилось до 3,5 тыс.
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