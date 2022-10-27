Ярославль, 27 октября 2022, 09:44 — REGNUM Мобилизованные из Ярославской области будут заниматься вопросами территориальной обороны. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. 26 октября чиновник посетил Ярославль, где навестил мобилизованных из второго по величине города области.
Призванных по частичной мобилизации из Рыбинска здесь больше 300 человек, сам глава города отмечает — приятно было услышать «что рыбинские парни приходят на службу самыми укомплектованными». Дмитрий Рудаков передал солдатам кнопочные телефоны (другие в зоне проведения спецоперации запрещены).
Рудаков пообещал и дальше помогать мобилизованным. В частности, привезти ещё телефонов и изготовить полевые печки, которые затем передадут бойцам.
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