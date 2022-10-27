Ярославль, 27 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Мобилизованные из Ярославской области будут заниматься вопросами территориальной обороны. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. 26 октября чиновник посетил Ярославль, где навестил мобилизованных из второго по величине города области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Здесь формируется Ярославский пехотный полк, добровольцы и мобилизованные региона готовятся к выполнению задач. По словам командира, преимущественно предполагается территориальная оборона — охрана объектов, перевозка военных грузов и другие», — написал Рудаков.

Призванных по частичной мобилизации из Рыбинска здесь больше 300 человек, сам глава города отмечает — приятно было услышать «что рыбинские парни приходят на службу самыми укомплектованными». Дмитрий Рудаков передал солдатам кнопочные телефоны (другие в зоне проведения спецоперации запрещены).

«Родным ребят хочу сказать — не читайте фейковые новости, звоните свои сыновьям и мужьям, они сами расскажут о своей жизни. Не буду лукавить и говорить, что у всех всё отлично. Есть и жалобы, есть недовольные, как и в любом сообществе. Чего-то не хватает из вещей, кто-то не может быстро адаптироваться — многое зависит от поддержки близких. И мы будем стараться помогать каждому», — отметил чиновник.

Рудаков пообещал и дальше помогать мобилизованным. В частности, привезти ещё телефонов и изготовить полевые печки, которые затем передадут бойцам.