Мадрид, 27 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Взятые киевским режимом у стран Запада кредиты будут выплачивать несколько поколений жителей территории б. УССР. Об этом 27 октября написало испанское издание Rebelión.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Страны НАТО поставляют [киевскому режиму] огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые [жители территории б. УССР] должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что для того, чтобы погасить старые кредиты, киевский режим вынужден будет брать новый займы «на ещё более грабительских условиях», что будет способствовать росту долга и тому, что социальная ответственность государства будет стремиться к нулевой. В итоге Киеву придётся отдавать свои предприятия кредиторам с Запада почти бесплатно.

Кроме того, добавляется, что в конце концов бенефициарами этих кредитов окажутся компании из стран Запада, которые будут оплачивать оружие и якобы «благотворительную» гуманитарную помощь киевскому режиму, одновременно записывая всё это ему в долг.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Объединённого комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли 26 октября обсудил по телефону с коллегами из Великобритании, Канады и Франции проведение Россией специальной военной операции на территории б. УССР.