Херсон, 27 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Признаков того, что киевские войска готовятся к широкомасштабному наступлению на Херсонскую область, нет. Об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, есть отдельные попытки ВСУ «прощупать и пробить» линию обороны, но все они пресекаются. Сдачи региона не будет, линию обороны на передовой постоянно усиливают.

«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область», — сказал РИА Новости Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти временно запретили въезд в правобережные районы Херсонской области.

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