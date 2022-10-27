Южно-Сахалинск, 27 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Малокурильское в квартире дома, который признан аварийным и подлежит расселению до конца 2026 года, рухнул потолок на кухне. Проживающая в ней женщина обратилась за помощью к властям области, написало ИА Сах. ком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

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Потолок в квартире начал провисать ещё до признания дома аварийным. Коммунальщики отказывались его ремонтировать, так как данный вид работ относится к капитальным.

Женщина обратилась в официальное сообщество правительства и губернатора Сахалинской области и получила ответ: «Работниками МУП «Шикотанское ЖЭУ» произведен осмотр Вашего жилого помещения. Состояние квартиры не представляет опасности для вашего здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае произошло обрушение потолка в библиотеке села Каратузское.