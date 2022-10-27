Магас, , 09:17 — REGNUM В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела местный житель, хранивший по месту своего жительства 12 слитков золота. В противозаконном деянии его уличили сотрудники регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенное в крупном размере».

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Было установлено, что 59-летний житель Назрани в 2010 году приобрел 12 слитков золота общим весом около 5 кг. Стоимость драгоценного металла составляет 18,8 млн рублей. До мая 2022 года мужчина хранил слитки у себя дома, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

За незаконное хранение было возбуждено уголовное дело. В настоящее время с утвержденным обвинительным приговором оно направлено в Магасский районный суд. Подсудимому грозит назначение принудительных работ сроком до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.