Уфа, , 09:22 — REGNUM Устройство, основанное на новой эффективной технологии очистки сточных вод от фенола и различных загрязнителей, разработали ученые Башкирского государственного университета. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Очищенная вода Hagerty R

По мнению разработчиков, устройство может сократить расходы предприятий на очистку сточных вод в 30−50 раз.

Сообщается, что аналогов этого аппарата на российском рынке не существует. Существующие аппараты по очистке сточных вод являются энергозатратными, многоступенчатыми и громоздкими.

«Новое устройство ученых БашГУ превосходит имеющиеся, при его внедрении расходы предприятий на очистку сократятся в десятки раз. Глобально это может стать решающим преимуществом для внедрения в отечественное производство», — приводит пресс-служба слова заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.

Сообщается, что предприятия переработки угля и нефтяной промышленности для очистки сточных вод применяют, в основном, методы биоочистки совместно с биосорбцией. При этом недостатком этой технологии является обработка в циклическом режиме, вследствие чего предприятия вынуждены использовать большие емкости с относительно длительной выдержкой, что приводит к высокой стоимости обслуживания, оборудования, а также высоким затратам на расходные материалы и содержание, а также найму дополнительного персонала.

Ученые Башкирского госуниверситета предложили эффективную и уникальную методику очистки сточных вод проточным способом.

Отмечается, что разрушение ядовитых и токсичных веществ происходит благодаря воздействию ударных волн.

«Одной из важных задач для производства является энерго‑ и ресурсосбережение. Поэтому в нашем проекте мы предлагаем использовать влияние ударных волн, что значительно уменьшит затраты. Промышленная установка нашего устройства будет стоить порядка десяти млн рублей, для сравнения, установки с циклическим режимом обходятся сегодня предприятиям в 300 — 500 млн рублей», — приводит пресс-служба слова руководителя группы профессора БашГУ, доктора физико-математических наук Рамиля Шайхитдинова.

Сообщается, что устройство для очистки промышленных сточных вод от фенола сейчас не имеет аналогов.

Отмечается, что в ходе экспериментов было зафиксировано снижение концентрации фенола в примерно десять тысяч раз, а степень очистки более 99,9%. По итогам проведенных работ был получен патент.