Тулун, Иркутская область, , 09:15 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 октября известило о новом факте мошенничества: в Тулуне злоумышленники заблокировали приложение банка и похитили у мужчины около двух миллионов рублей.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

В Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» обратился 41-летний житель Нижнеудинского района, с заявлением о том, что попался на уловки телефонных аферистов.

Как установили полицейские, потерпевшему поступил звонок от якобы сотрудника безопасности банка, который сообщил, что неизвестные оформили на мужчину кредит, а для возврата денег необходимо назвать номер карты и зайти в личный кабинет. Доверчивый мужчина выполнил все требования звонившего, после чего приложение банка перестало работать. Спустя какое-то время, гражданин обнаружил, что на его имя оформлен кредит в размере около двух миллионов рублей. Осознав, что попался на уловки мошенников, он обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях жертвой мошенников стал житель Иркутска, который перевел два миллиона восемьсот тысяч рублей по продиктованным ему реквизитам.

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