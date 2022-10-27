Анахайм, США, , 09:14 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» российские хоккеисты Михаил Сергачёв и Никита Кучеров забросили по шайбе. Кроме того, на счету Сергачёва один голевой пас. Также отличились форварды Брэндон Хагель и Ник Пол.

У «Анахайма» точными бросками отметились Тревор Зеграс и Трой Терри. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков. «Анахайм» идёт на 15-м месте в Западной конференции с тремя очками.

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