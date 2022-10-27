Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В посёлке Ивановское Ярославской области завершается ремонт врачебной амбулатории, которая относится к Переславской центральной районной больнице. Об этом сообщило областное правительство.

Правительство Ярославской области

На объекте практически окончены все работы, осталось только убрать строительный мусор. В ближайшие дни планируется открыть амбулаторию для жителей посёлка.

«Продолжаем работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В целом на все капитальные ремонты в Переславской ЦРБ в этом году предусмотрено порядка 50 млн рублей, практически все объекты уже сданы. В следующем году работа будет продолжена», — прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Амбулатория в Ивановском была без ремонта более 30 лет. За эти годы в здании обветшали помещения, фасад, инженерные сети. Теперь все коммуникации по утверждённой правительством области программе модернизации первичного звена здравоохранения приведены в порядок. Медучреждение обновлено как внутри, так и снаружи. Стоимость работ составила порядка 2,5 млн рублей.

Отметим, в обновлённой амбулатории будут работать врач общей практики — участник программы «Земский доктор», которая на территории региона реализуется областным правительством, — и две медицинские сестры.