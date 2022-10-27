Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг, 27 октября, наблюдается туман, из-за этого природного явления в городе действует жёлтый уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентр России.

Туман в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве сообщают, что период предупреждения будет действовать до 12:00 27 октября. Видимость местами составит 500-1000 метров.

При этом по прогнозу день для петербуржцев пройдёт с облачной погодой, местами выпадут осадки.

«Температура воздуха +9…+11°, по области +7…+12°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Отметим, что из-за тумана водителям транспортных средств и пешеходам следует проявлять осторожность и внимательность на дорогах. Владельцам авто рекомендуют снизить скоростной режим.

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