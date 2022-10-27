Вашингтон, 27 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Слова бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса о возможной отправке западных военных на территорию б. УССР говорят о том, что Россия одерживает победу. Об этом заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор… Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он уточнил, что такими заявлениями в США проверяют реакцию американцев на идею отправки военных НАТО на территорию б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством США может принять участие в конфликте на территории б. УССР.

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