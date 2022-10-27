Москва, , 09:12 — REGNUM Главным покупателем российских товаров в Евросоюзе стала Италия, сообщает 27 октября РИА Новости.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Агентство проанализировало данные национальных статистических ведомств за июль 2022 года. В этом месяце итальянский импорт товаров из России составил 3,04 млрд евро, впервые за долгие годы оказавшись на первом месте. На второй позиции оказалась Германия — 2,9 млрд евро. Также в первой пятёрке Нидерланды (1,6 млрд евро), Чехия (1,4 млрд евро) и Польша (1,1 млрд евро).

Среди экспортёров ЕС наибольшие объёмы поставок у Германии (1,02 млрд евро). Всего страны Евросоюза поставили в РФ товаров на 4 млрд евро, что на 48% меньше, чем годом ранее.