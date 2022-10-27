Пекин, 27 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая снизилась на 2,3% в годовом исчислении за первые девять месяцев года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным бюро, совокупная прибыль промышленных фирм, каждая из которых имеет годовой доход от основной деятельности не менее 20 млн юаней (около $2,79 млн), за этот период достигла 6,24 трлн юаней. Совокупные доходы этих фирм в течение этого периода продолжали расти, увеличившись на 8,2% в годовом исчислении до 100,17 трлн юаней, показали данные бюро.

Подчеркнув улучшение структуры прибыли бизнеса, старший статистик бюро Чжу Хун отметил, что показатели промышленных фирм набирают обороты восстановления, поскольку политика страны, направленная на экономический рост, вступает в силу.

В общей сложности в 19 из 41 крупной отрасли промышленности наблюдался рост прибыли в период с января по сентябрь. В секторе производства электрических станков и оборудования прибыль выросла на 25,3% в годовом исчислении, в то время как в нефтегазовой отрасли прибыль выросла на 112%. Согласно данным, к концу сентября совокупные активы промышленных компаний составили 152,64 трлн юаней, что на 9,5% больше, чем годом ранее.