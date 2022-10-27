Пхеньян, , 09:12 — REGNUM В КНДР завершили строительство фабрики по производству мороженого. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мороженое на палочке (сс) ponce_photography

Сообщается, что церемония, посвященная завершению строительства «современной» фабрики, состоялась накануне.

Известно, что предприятие было построено у подножия горы Тэсон в Пхеньяне.

На мероприятии с речью выступил председатель бюджетного комитета Верховного народного собрания Чон Хён Чхоль. Он отметил, что благодаря «особым мерам» лидера Ким Чен Ына строительство было завершено в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Северной Корее завершили строительство тепличного хозяйства.

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