Пхеньян, 27 октября 2022, 09:12 — REGNUM В КНДР завершили строительство фабрики по производству мороженого. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что церемония, посвященная завершению строительства «современной» фабрики, состоялась накануне.
Известно, что предприятие было построено у подножия горы Тэсон в Пхеньяне.
На мероприятии с речью выступил председатель бюджетного комитета Верховного народного собрания Чон Хён Чхоль. Он отметил, что благодаря «особым мерам» лидера Ким Чен Ына строительство было завершено в короткие сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Северной Корее завершили строительство тепличного хозяйства.
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