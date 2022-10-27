Пекин, , 09:09 — REGNUM К концу сентября объем непогашенных кредитов, предоставленных китайскими микрокредитными компаниями, составил 907,6 млрд юаней (около $126,7 млрд), сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Юань

За первые три квартала этого года этот показатель снизился на 34,7 млрд юаней, говорится в заявлении Народного банка Китая. По данным центрального банка, к концу прошлого месяца по всей стране насчитывалось 6054 микрокредитные компании.

Микрокредиты в основном ориентированы на небольшие компании и группы населения с низким доходом, нуждающиеся в капитале. В последние годы Китай ужесточил правила для этого сектора, чтобы обуздать финансовые риски.