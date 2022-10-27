Москва, , 09:08 — REGNUM Госдума продолжит защиту традиционных семейных ценностей, запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола является лишь первым шагом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Пётр Толстой Duma.gov.ru

«Мы не претендуем на то, чтобы ущемлять чьи-то права. Но наша забота — защитить избирателей от того, что является элементом гибридной войны», — отметил Толстой.

Парламентарий обратил внимание на единодушие парламента — давно не было такого законопроекта, где 400 депутатов были бы авторами.

«Мы и дальше будем работать в этом направлении», — добавил Толстой.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, которым запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол.

Вводятся и штрафы — до 5 млн рублей за нарушение новых требований.

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