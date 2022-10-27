Берлин, , 09:08 — REGNUM По мнению немецкого правительства, после взрывов использование второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») невозможно по техническим причинам. Об этом говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма, текст которого 27 октября приводит издание Der Spiegel.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — говорится в ответе правительства Германии.

Также в нём отмечается, что газопровод «Северный поток — 2» так и не прошёл в ФРГ необходимую для его запуска сертификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Швеция и Германия держат в секрете результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из конкретных соображений.