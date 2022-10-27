Берлин, 27 октября 2022, 09:08 — REGNUM По мнению немецкого правительства, после взрывов использование второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») невозможно по техническим причинам. Об этом говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма, текст которого 27 октября приводит издание Der Spiegel.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — говорится в ответе правительства Германии.

Также в нём отмечается, что газопровод «Северный поток — 2» так и не прошёл в ФРГ необходимую для его запуска сертификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Швеция и Германия держат в секрете результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из конкретных соображений.