Чита, , 09:08 — REGNUM Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края заключило контракты на строительство трех детских садов — в мкр. Каштакском Читы, в селе Угдан Читинского района и в городе Петровске-Забайкальском, сообщает 27 октября телеграм-канал ведомства.

Забайкалье. Строительство детского сада Минстрой Забайкалья

«В Угдане садик сейчас — это приспособленное помещение, которое одновременно могут посещать только чуть больше 20 дошколят. Родителям приходится искать места и возить детей в краевой центр. В Петровске-Забайкальском детский сад располагается в здании, которому уже больше 80 лет. В Каштаке строится новый жилой микрорайон, рядом дачные кооперативы, но практически ни одного сада в шаговой доступности», — рассказал первый заместитель министра строительства краевого минстроя Илья Стремилов.

Каждый из трех садов, на которые заключили контракты, рассчитан на 110 мест. Такие же будут возводить в селах Смоленка и Домна Читинского района, а еще два по 270 мест — в краевой столице на улицах Новобульварная и Коллективная.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2022 года стало известно, что сразу три российских региона — Забайкалье, Бурятия и Ингушетия — получат от российского правительства дополнительные средства на создание новых мест в детских садах.

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