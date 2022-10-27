Астана, 27 октября 2022, 09:07 — REGNUM Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев считает, что назначенные на 20 ноября досрочные выборы президента республики, пройдут спокойно. Об этом он 27 октября сообщил журналистам.
«В целом, думаю, после январских событий основная масса населения настроена положительно для того, чтобы строить новый Казахстан», — сказал Чиндалиев.
По его мнению, во время выборов не будет каких-либо эксцессов.
Напомним, инициатором проведения досрочных выборов является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его предложению со следующего срока президент будет находиться на посту семь лет и больше не сможет избираться.
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