Астана, , 09:07 — REGNUM Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев считает, что назначенные на 20 ноября досрочные выборы президента республики, пройдут спокойно. Об этом он 27 октября сообщил журналистам.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом, думаю, после январских событий основная масса населения настроена положительно для того, чтобы строить новый Казахстан», — сказал Чиндалиев.

По его мнению, во время выборов не будет каких-либо эксцессов.

Напомним, инициатором проведения досрочных выборов является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его предложению со следующего срока президент будет находиться на посту семь лет и больше не сможет избираться.

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