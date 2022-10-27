Заиграевский район, Бурятия, 27 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии организуют крупноузловую сборку сельскохозяйственных машин из комплектов, поставляемых белорусской фирмой «Лидсельмаш». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

Минсельхозпрод Бурятии В Бурятии начнут собирать пресс-подборщики и роторные косилки

Соглашение об этом подписали 25 октября глава Заиграевского района Бурятии Виталий Шальков и гендиректор ООО «Трактор 03» Владимир Колесов. Производство откроют на базе старого Новобрянского ремонтного завода.

«В помещении 1410 квадратных метров имеется свет и подключено водоснабжение. Для запуска проекта необходимо лишь перекрыть крышу, заменить окна и провести косметический ремонт. Реализация проекта планируется на 2023-25 гг.», — добавили в министерстве.

По словам главы ведомства Галсана Дареева, соглашение стало началом реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита бурятской делегации в Белоруссию. Мощность производства первоначально составит 200 пресс-подборщиков и роторных косилок в год. В последующем производство будет наращиваться. Стоимость проекта оценивается в 120 млн рублей.