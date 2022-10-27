Пекин, , 09:06 — REGNUM Китай продолжил восстанавливать темпы роста числа международных авиаперелетов и объема почты и грузов в третьем квартале 2022 года, сообщило управление гражданской авиации страны, передает 26 октября агентство Синьхуа.

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В третьем квартале объем международных пассажирских перевозок вырос на 73,3% по сравнению со вторым кварталом до 537 000, что на 36,3% больше в годовом исчислении, сообщил на пресс-конференции представитель Управления гражданской авиации Китая У Шицзе.

Между тем, по словам У, объем авиапочты и грузовых перевозок составил 639 000 тонн, что составляет 104,3% от количества, зарегистрированного за аналогичный период 2019 года.

Китай продвигает строительство инфраструктуры гражданской авиации в этом году, за первые три квартала в этот сектор было инвестировано 79,85 млрд юаней (около $11,15 млрд), сказал другой сотрудник администрации Чжан Цин.