Севастополь, 27 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Атака с помощью беспилотного летательного аппарата была совершена на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Развожаев

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал губернатор.

Развожаев уточнил, что трансформатор получил минимальные повреждения. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент, подчеркнул губернатор, никак не повлиял на электроснабжение Севастополя и полуострова в целом.

«Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — написал Развожаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября в Севастополе сработала система ПВО, обломки беспилотника упали в районе жилой застройки.