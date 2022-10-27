Канберра, 27 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Киев поблагодарил Канберру за новый крупный пакет помощи, который включает отправку войск Сил обороны Австралии в Великобританию для обучения солдат ВСУ. Об этом сообщил телеканал Nine News.

DO'Neil Флаг Австралии

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Австралийские силы обороны отправят 70 военнослужащих в Великобританию с января следующего года в рамках так называемой многонациональной учебной программы.

Последняя поддержка, которая оценивается в 90 миллионов долларов, также будет включать в себя еще 30 бронированных машин Bushmaster.

Базирующаяся в Великобритании миссия INTEFLEX направлена на обучение около 10 000 военнослужащих ВСУ каждые 120 дней и проводится с июля. Австралийские военные инструкторы присоединятся к инструкторам из Новой Зеландии, Канады и Нидерландов.