Черкесск, 27 октября 2022, 09:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проводятся берегоукрепительные работы на реках Малый Зеленчук и Эшкакон. Капитальному ремонту подлежат в общей сложности почти шесть километров дамбы. Благодаря этим работам от наводнений смогут получить защиту дома почти 2000 жителей сел Джага и Адыге-Хабль, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Как отметил глава республики, в текущем году досрочно были завершены работы по строительству берегоукрепительных сооружений в станице Преградной. С опережением графика была завершена реконструкция дамбы в городе Карачаевске. Защиту от наводнений получили в общей сложности более тысячи жителей, а также школа, детский сад, мечеть и дом культуры.