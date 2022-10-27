Черкесск, 27 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии проводятся берегоукрепительные работы на реках Малый Зеленчук и Эшкакон. Капитальному ремонту подлежат в общей сложности почти шесть километров дамбы. Благодаря этим работам от наводнений смогут получить защиту дома почти 2000 жителей сел Джага и Адыге-Хабль, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

22.mchs.gov.ru Строительство дамбы

«Протяженность берегоукрепительной дамбы на р. Малый Зеленчук — 2450 м, на Эшкаконе — 3 376 м. В эти территории входят и объекты социального значения. Новые дамбы позволят защитить почти 2000 человек, их домовладения, приусадебные участки и социальные объекты от затопления и разрушения на площади более 100 гектаров», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Как отметил глава республики, в текущем году досрочно были завершены работы по строительству берегоукрепительных сооружений в станице Преградной. С опережением графика была завершена реконструкция дамбы в городе Карачаевске. Защиту от наводнений получили в общей сложности более тысячи жителей, а также школа, детский сад, мечеть и дом культуры.