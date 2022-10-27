Пекин, , 09:02 — REGNUM Китай создаст базовую систему посещения людей на дому и услуг по уходу за пожилыми людьми с особыми трудностями до конца 2023 года, согласно руководству, совместно опубликованному Министерством гражданской администрации и другими соответствующими ведомствами страны, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Пожилые китайцы watchsmart

Сосредоточив внимание на посещении на дому и услугах по уходу за пожилыми людьми с особыми трудностями, недавно выпущенное руководство направлено на устранение рисков безопасности пожилых людей с особыми трудностями, особенно тех, кто живет один, и тех, кто является инвалидом, сказал сотрудник министерства Ли Банхуа на пресс-конференции в среду.

Согласно пресс-конференции, цели предоставления услуг включают своевременное обнаружение и устранение рисков для безопасности, усиление аварийно-спасательных работ и оказание помощи в предоставлении сервисных ресурсов в соответствии с потребностями.