Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Силовики задержали мужчину, который украл из сейфа екатеринбургского бизнесмена 6,5 млн рублей. Житель Петропавловска-Камчатского скрывался в Бурятии, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что мужчина с помощью отвёртки вскрыл сейф бизнесмена и похитил около 6,5 млн рублей, которые тот получил после продажи дома.

Чтобы задержать вора, полицейские Екатеринбурга выехали в Улан-Уде. Оказалось, что мужчина уже имеет несколько судимостей. До решения суда он пробудет в СИЗО. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.