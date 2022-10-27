Мужчину, укравшего более 6 млн у уральского бизнесмена, задержали в Бурятии
Екатеринбург, 27 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Силовики задержали мужчину, который украл из сейфа екатеринбургского бизнесмена 6,5 млн рублей. Житель Петропавловска-Камчатского скрывался в Бурятии, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Правоохранители установили, что мужчина с помощью отвёртки вскрыл сейф бизнесмена и похитил около 6,5 млн рублей, которые тот получил после продажи дома.
Чтобы задержать вора, полицейские Екатеринбурга выехали в Улан-Уде. Оказалось, что мужчина уже имеет несколько судимостей. До решения суда он пробудет в СИЗО. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.