Джакарта, , 09:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что 269 человек страдают от острого заболевания почек, сообщает CNN Indonesia.

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Сотни случаев заболевания были зарегистрированы в 27 провинциях Индонезии. В общей сложности 157 человек, или около 58%, скончались.

В столице Индонезии Джакарте выявили наибольшее число случаев заболевания и смерти из-за острых заболеваний почек.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии рассказали, что мотивом женщины, пытавшейся прорваться через охрану президентского дворца с огнестрельным оружием, была встреча с президентом Джоко Видодо.

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