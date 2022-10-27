Лондон, 27 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Три четверти взрослых жителей Великобритании планируют сократить праздничные расходы в 2022 году из-за растущей дороговизны, как показал опрос, проведенный компанией Accenture, результаты которого были опубликованы в четверг 27 октября.

(сс) Bru-nO Подарки

Несмотря на то, что уже два Рождества прошли в условиях социальных ограничений в связи с пандемией COVID-19, подавляющее большинство британцев не планируют больших праздников.

Около 49% опрошенных собираются сократить расходы на подарки, 46% — на рестораны, а 35% — на домашнее праздничное застолье.

Из тех, кто намерен сократить расходы на Рождество, 45% планируют закупаться продуктами в бюджетных супермаркетах.

«Тот факт, что покупатели планируют меньше тратить на подарки в этом году, говорит о том, какое уныние воцарилось в преддверии Рождества», — сказала руководитель департамента розничной стратегии и консалтинга компании Accenture Келли Эскью.

При инфляции около 10% потребительское доверие в Великобритании остается близким к самому низкому уровню за всю историю наблюдений.