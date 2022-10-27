Москва, , 09:00 — REGNUM Русофобия в среде интернационала хакеров поощряется Пентагоном и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Об этом 27 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

МИД России Santiago Casuriaga

«Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты «демократии», прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, замглавы МИД РФ уточнил также Пентагон и АНБ используют для реализации своих замыслов крупные монополии Запада, во главе которых, по его словам, идёт компания «Майкрософт», подчиняющая интересам США цифровую независимость других стран и этим способствующая потенциальному проведению хакерских атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра Сергей Хуторцев заявил, что российские специалисты разрабатывают национальную систему защиты от DDoS-атак.