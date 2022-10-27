Москва, 27 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Москве в усадьбе Деда Мороза 1 ноября открывается новый сезон. Для посетителей подготовлены новые локации, экскурсии и мастер-классы, сообщается 27 октября на портале мэра столицы.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз и дети

В московской резиденция появится «Терем волшебства» — здание в виде гигантского почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания, где можно будет пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также гостей подготовили экскурсионную программу «Приключения под Новый год». квест «Тайна новогоднего огонька», «Игрушечное королевство «Щелкунчика» и др. На все программы можно приобрести индивидуальные билеты или запланировать коллективное посещение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в московской усадьбе Деда Мороза для детей и взрослых гостей подготовили новые новогодние праздничные программы.

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