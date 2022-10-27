Пекин, , 08:58 — REGNUM К концу 2021 года число людей, охваченных базовым страхованием по старости в Китае, достигло почти 1,03 млрд, что на 30,07 млн больше, чем в предыдущем году, согласно отчету о программах по старости в стране, передает 26 октября агентство Синьхуа.

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В отчете, совместно опубликованном Национальной комиссией здравоохранения и Управлением Национальной рабочей комиссии по проблемам старения КНР, отмечается, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось 267,36 млн пожилых людей старше 60 лет, что составляет 18,9% от общей численности населения.

К концу 2021 года в стране насчитывалось около 200,56 млн пожилых людей старше 65 лет, из которых более 119,41 млн получили медицинские услуги в городских и сельских общинах, говорится в докладе. К концу прошлого года по всей стране насчитывалось 358 000 учреждений по уходу за пожилыми людьми, предоставляющих около 8,16 млн коек, говорится в отчете.