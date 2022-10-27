Иркутск, , 08:57 — REGNUM По настоянию прокуратуры Иркутской области с жителя Иркутска, по вине которого произошел пожар, взыщут ущерб. Как сообщает 27 октября пресс-служба надзорного ведомства, в июне 2021 г. мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Иркутска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ («Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем»), в связи с неосторожным обращением с тлеющим табачным изделием, повлекшим возгорание сухой растительности, распространившееся на лесные насаждения в Иркутском лесничестве.

Окурок George Hodan

В результате лесного пожара причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму свыше 20​ тыс рублей, а на его тушение из бюджета израсходовано более 195 тыс рублей.

На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать осужденного мужчину возместить ущерб, причиненный в результате совершения преступления, и расходы на тушение лесного пожара. Ленинский районный суд г. Иркутска требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

После вступление решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2022 года в районе деревни Егоровщина Иркутского района был ликвидирован лесной пожар, возникший из-за поджога поля.

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