Стрежевой, Томская область, 27 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В городе Стрежевой на севере Томской области сгорел вертолёт Ми-8. Инцидент произошёл в ночь на 27 октября в ремонтном ангаре, сообщает портал «VTomske» со ссылкой на данные МЧС.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Возгорание началось около 01:35 по местному времени. В результате обгорел ангар и сгорело находившееся внутри воздушное судно. Общая площадь пожара составила 480 кв. метров.

Ликвидировать возгорание удалось к 04:40. В борьбе с огнём было задействовано 11 человек. Специалисты в настоящее время устанавливают причину пожара.

«Вертолет сгорел полностью. Предварительной причиной пожара называют неисправность отопителя», — цитирует портал слова мэра города Валерия Дениченко.