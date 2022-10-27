Хабаровск, , 08:54 — REGNUM В медучреждениях Хабаровска постепенно идут поставки оборудования.

Гемодиализ Правительство Приангарья

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«Очередные обновления в краевой больнице имени профессора С. И. Сергеева. В рамках технического обновления для отделения гемодиализа закупили семь современных терапевтических кресел. Кресла оборудованы электроприводом, что позволяет пациенту самостоятельно регулировать положение тела на протяжении долгих часов процедуры. Это первая партия оборудования для отделения, до конца года сюда также поступят дополнительные аппараты для экстракорпорального очищения крови», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 1038 жителей Иркутской области, нуждающихся в процедурах гемодиализа, будут получать повышенную ежемесячную выплату.