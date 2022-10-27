Пекин, 27 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Бывший президент крупного китайского банка был арестован в Китае по подозрению в коррупции, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

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Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего президента China Merchants Bank (CMB) Тянь Хуэйюя по подозрению в получении взяток, злоупотреблении властью и торговле нераскрытой информацией.

Дело было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после завершения расследования Национальной надзорной комиссией. Тянь также является бывшим секретарем комитета CMB Коммунистической партии Китая. Рассмотрение этого дела продолжается.