Пекин, 27 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствовать повышению стабильности в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

antilong Си Цзиньпин

Отмечается, что Си Цзиньпин отправил письмо 26 октября. В нём он отметил, что сегодня в мире сложилась неспокойная обстановка.

«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова работать совместно с США над поиском правильного пути мирного сосуществования двух держав, основанном на сотрудничестве и уважении.