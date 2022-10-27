Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Соединённые Штаты хотят ускорить размещение на территории Европы модернизированных тактических бомб B61-12, сообщает американское издание Politico.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источники СМИ рассказали, что бомбы планируется разместить уже в декабре, тогда как по первоначальному замыслу их должны были доставить весной 2023 года.

По мнению авторов американского издания, решение США об ускорении обновления вооружений на складах Европы вызвано усилением напряжённости между Западом и Россией.