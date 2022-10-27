Вашингтон, 27 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят ускорить размещение на территории Европы модернизированных тактических бомб B61-12, сообщает американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Источники СМИ рассказали, что бомбы планируется разместить уже в декабре, тогда как по первоначальному замыслу их должны были доставить весной 2023 года.

По мнению авторов американского издания, решение США об ускорении обновления вооружений на складах Европы вызвано усилением напряжённости между Западом и Россией.