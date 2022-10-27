Севастополь, 27 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Балаклавская ТЭС в Севастополе подверглась атаке со стороны ВСУ с использованием беспилотника. Возникший пожар потушен, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев 27 октября в своём телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Он уточнил, что атака беспилотника на ТЭС произошла ночью. В результате загорелся один из неработающих трансформаторов, находившийся на профилактике.

«К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал Развозжаев.

Повреждения трансформатора незначительны, пострадавших нет. На электроснабжение инцидент не повлиял.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что большого ущерба удалось избежать благодаря заранее предпринятым мерам безопасности. По сути, средства радиолокационной защиты «сбили» беспилотник с траектории.