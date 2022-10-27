Саратов, , 09:02 — REGNUM В Саратове коммунальная авария на тепломагистрали оставила без горячей воды и теплоснабжения 44,5 тыс. жителей. Об этом 27 октября сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Саратовской области Наталия Куличенкова.

Коммунальная авария в Саратове Мэрия Саратова

«Всего в зону нарушения параметров подачи горячего водоснабжения и центрального отопления входит 256 жилых домов разной этажности, 15 объектов социальной сферы. Население — 44 тыс. 502 человека», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».

Завершить ремонтные работы планируют к 17:00 (мск).

По прогнозам синоптиков, в Саратове днем 27 октября ожидается +2…+4 градуса, возможен мокрый снег, слабая метель.

Напомним, вечером 26 октября на улице Техническая произошел порыв на тепломагистрали диаметром-1200 мм. В связи с крупной аварией прокуратура организовала проверку.

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