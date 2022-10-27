В Саратове без тепла и горячей воды остаются около 45 тыс. человек
Саратов, 27 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Саратове коммунальная авария на тепломагистрали оставила без горячей воды и теплоснабжения 44,5 тыс. жителей. Об этом 27 октября сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Саратовской области Наталия Куличенкова.
«Всего в зону нарушения параметров подачи горячего водоснабжения и центрального отопления входит 256 жилых домов разной этажности, 15 объектов социальной сферы. Население — 44 тыс. 502 человека», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».
Завершить ремонтные работы планируют к 17:00 (мск).
По прогнозам синоптиков, в Саратове днем 27 октября ожидается +2…+4 градуса, возможен мокрый снег, слабая метель.
Напомним, вечером 26 октября на улице Техническая произошел порыв на тепломагистрали диаметром-1200 мм. В связи с крупной аварией прокуратура организовала проверку.
Читайте также: Более 240 домов в Саратове остались без тепла и горячей воды из-за аварии