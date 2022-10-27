Ереван, 27 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Правительство Армении планирует подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца текущего года. Об этом 26 октября сообщил в ходе выступления в парламенте армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Честно говоря, я хочу, чтобы оно было подписано до конца этого года. Насколько это реально? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем всё, чтобы это было реально», — заявил Пашинян.

Он также надеется, что ещё до подписания мирного соглашения Ереван и Баку завершат делимитацию границы. По словам премьер-министра, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым получилось договориться, что граница будет проходить по состоянию на 1991 год.

Про Нагорный Карабах Пашинян сказал, что там нужно обеспечить безопасность армянского населения с помощью международных механизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание территориальной целостности друг друга. Это будет фактически признанием Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что считает эти условия приемлемыми.