Сеул, 27 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Несколько отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

(сс) Pexels Hyundai

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz. Всего будет отозвано 493 152 транспортных средства 35 моделей.

Сообщается, что из-за неисправности ремней безопасности будут отозваны внедорожники Hyundai Santa Fe, из-за проблем с программным обеспечением — Tesla Model 3, из-за проблем с планкой задней двери — Mercedes-Benz GLE 450.