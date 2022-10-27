Тюмень, 27 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Тюменские историки, экономисты и общественники представили свои прогнозы об окончании специальной военной операции на открытой дискуссии «СВО. Предпосылки и последствия». Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

В мероприятии приняли участие молодые тюменцы. Модератором мероприятия стал депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров. Он подчеркнул, что цель дискуссии — чтобы с помощью экспертов объяснить ключевые моменты текущей действительности.

Историк и писатель Сергей Козлов отметил, что истоки сегодняшнего конфликта идут из древности, с XIII века, c противостояния великого князя и русского полководца Александра Невского и князя, рассчитывавшего на помощь Европы, Даниила Галицкого, памятник которому сегодня стоит во Львове. Тюменский историк признался, что у него нет ответа по поводу даты окончания острой стадии спецоперации, но отсидеться в стороне не удастся никому, СВО затронет всех.

«Никогда не плюйте в спины тех, кто вас защищает. Поставьте в храме свечку за ребят, которые сейчас там. Не нашей войны на нашей территории не бывает. Это наша Родина», — заявил Сергей Козлов.

Директор института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Александр Воронин считает, что с учётом экономических основ конфликта, СВО будет продолжаться, пока действуют существующие экономические и финансовые системы.

Не единожды побывавший на воюющем Донбассе Роман Чуйков, который руководит региональным исполкомом «Общероссийского народного фронта» в Тюменской области считает, что сегодня участники спецоперации защищают свое государство, общество, Русский мир. По его прогнозу острая стадия вооруженного конфликта завершится к лету 2023 года.

Студенты тюменских вузов позитивно отзывались о дискуссии. Многие отметили, что с удовольствием придут на следующие мероприятия с участием экспертов. Следующей темой для обсуждения станет разговор о существующей системе образования в России, и в Тюменской области в частности.